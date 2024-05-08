أطلقت السلطات الموريتانية، حملة لإخلاء الشوارع والساحات العامة، في العاصمة نواكشوط، تشرف عليها وزارة التجهيز والنقل، بالتعاون مع السلطات الإدارية وبلدية تفرغ زينة.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إن لجنة مكونة من شركة الصيانة الطرقية ” أتير ” وإدارة السلامة الطرقية، وسلطة تنظيم النقل الطرقي ، وإدارة الصيانة الطرقية بالوزارة ، والسلطات الإدارية ، وبلدية تفرغ زينة بدأت أعمالها في دوار ” ابولي اكلينك”.

وأضافت أن قطاع التجهيز والنقل، تتولى مسؤولية أعمال التطهير، وإزالة الرواسب وتنظيف الطريق، بالإضافة إلى أعمال اللافتات والإصلاحات المحتملة للطريق والأرصفة .

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء المسح الأولي في انتظار الاقتراح من فرق إدارة السلامة الطرقية، مؤكدة تسخير عدد كبير من المعدات للقيام بالعملية على أكمل وجه .