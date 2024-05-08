انطلق اليوم الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط”ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي السابع عشر” في دورته الثالثة في موريتانيا، والذي كرم عددا من الشخصيات الثقافية الموريتانية.
وتم خلال الملتقى تكريم الدكتور محمد عب الحي، وهو أستاذ النقد الأدبيّ المعاصر وباحث ومؤلف في الدراسات المتعلقة بالخطاب الشعري الحديث والمعاصر، والشاعر عبد الله السالم ولد المعلى، رئيس اتّحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين سابقا، و الدكتور يحيى ولد البراء، وهو أستاذ دائم بجامعة نواكشوط ،وأستاذ ومحاضر بجامعات دولية مختلفة في الولايات المتّحدة وألمانيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة، والدكتور عبد الودود عبد الله الهاشم، وهو أستاذ التاريخ الثقافي بجامعة نواكشوط .
وقال عبد الله لعويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة إن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافيّ “يحرص على تواصله مع أدباء أقطار الوطن العربيّ، ويؤكد على الدّوام مساعيه إلى تعزيز مكانة الثقافة العربية وتفعيل الساحة الأدبية وتشجيع كاتب كل كلمة سامية بنّاءة .
أما الأمينة العامة لوزارة الثّقافة والشّباب والرّياضة والعلاقات مع البرلمان امعيزيزة محفوظ كربالي فقد عبرت عن كامل الترحيب والشّكر الكبير والعرفان بجميل التعاون الذي يربط بين موريتانيا والإمارات العربية المتحدة ويجسّد الرؤية الحضاريّة التي توليها قيادة البلدين عناية خاصة، .
وأضافت أن هذه الرّؤية الخلّاقة ما فتئت وزارة الثّقافة بالتّعاون مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة تجسّدها وذلك عبر تنظيم مهرجانات أدبية عديدة وفي أنساق متنوّعة مثل الشّعر والفنّ التشكيلي والمسرح” مؤكّدة على القيمة العليا لرعاية الرسالة الثقافية وإشاعة روح المعرفة والفكر البنّاء بين المجتمعات العربية.