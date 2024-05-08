انطلق اليوم الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط”ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي السابع عشر” في دورته الثالثة في موريتانيا، والذي كرم عددا من الشخصيات الثقافية الموريتانية.

وتم خلال الملتقى تكريم الدكتور محمد عب الحي، وهو أستاذ النقد الأدبيّ المعاصر وباحث ومؤلف في الدراسات المتعلقة بالخطاب الشعري الحديث والمعاصر، والشاعر عبد الله السالم ولد المعلى، رئيس اتّحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين سابقا، و الدكتور يحيى ولد البراء، وهو أستاذ دائم بجامعة نواكشوط ،وأستاذ ومحاضر بجامعات دولية مختلفة في الولايات المتّحدة وألمانيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة، والدكتور عبد الودود عبد الله الهاشم، وهو أستاذ التاريخ الثقافي بجامعة نواكشوط .