أودع رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حمادي ولد سيدي المختار، اليوم الأربعاء، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري في العاصمة نواكشوط.

وكان المكتب السياسي لحزب تواصل قد قرر الأسبوع الماضي تقديم ولد سيدي المختار كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 29 يونيو المقبل.

وقال ولد سيدي المختار، إن موريتانيا ”تعيش أوضاعا متردية مزرية بفعل انتشار الفساد“، مشددا على أن برنامجه الانتخابي يحمل رؤية ”إصلاحية متكاملة لتحقيق التغيير“، على حد تعبيره.

وتابع المرشح المعارض ”الموريتانيون يعيشون تحت خط الفقر، وسط ضعف السياسات الاقتصادية والتنموية واستشراء الفساد والبطالة“، على حد تعبيره.

ويعد رئيس حزب تواصل ثالث مرشح يودع ملفه لدى المجلس الدستوري بعد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ومحمد الأمين ولد المرتجي الوافي.