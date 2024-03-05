انطلق في مدينة سوتشي الروسية النسخه الـ 20 بمشاركة 20 ألف شاب يمثلون 187 دولة، ويضم أنشطة وفعاليات مختلفة وندوات ومحاور متنوعة في الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والفنون والرياضة ومسابقات في المعلومات ومسابقات رياضية.

ويشارك في المهرجان وفد من الشباب الموريتاني بقيادة الأمين العام لاتحاد شباب المغرب العربي ومسؤول العلاقات الخارجية لشباب حزب الانصاف د.الخليل الشيخ محمد الحافظ النحوي، وكذلك رئيسة اتحاد الأكادميين والمثقفين الموريتانيين د.منى الصيام والأمين العام للاتحاد العام للطلاب الموريتانيين UGEM د.التهامي سيدي محمد.

ويوجد في المهرجان معرض خاص بموريتانيا، يشرف عليه الوفد المشارك، وقد زاره حتى اللحظة آلاف المشاركين من مختلف دول العالم وأعربو عن اعجابهم بالثقافة الموريتانية وخاصة الزي الموريتاني.

ويجري المهرجان على أراضي الحديقة الأولمبية الواقعة في منطقة “سيريوس” الفيدرالية في سوتشي على ساحل البحر الأسود، ومركز المهرجان هو ميدان الميداليات، والذي يطلق عليه طوال فترة المهرجان اسم “روح روسيا”.