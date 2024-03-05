ويرأس الوفد الألماني مديرة قطاع افريقيا الشمالية، د. دانيالا بيكمان، والمسؤولة عن ملف موريتانيا بذات البنك سونيا هوس، وفيرنا كيسنل مسؤولة برامج موريتانيا، وعدد من المسؤولين با لمؤسسة التنموية، إضافة إلى رينهارت اوليك المكلف بالتعاون في السفارة الالمانية، السفير وكالة.