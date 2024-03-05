بحث وفد من بنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني، مع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، في الحكومة الموريتانية عبد السلام ولد محمد صالح محفظة المشاريع التي يمولها في موريتانيا.
وشملت هذه المباحثات إطلاق مشروع تطوير سلاسل القيمة والتشغيل في قطاع الصيد، ومشروع خاص بتعزيز خفر السواحل الممول بقيمة 18.5 مليون يورو، ومشروع ميناء الصيد التقليدي الذي سبق أن تمت زيادة تمويله بقيمة 2 مليون يورو.
ويرأس الوفد الألماني مديرة قطاع افريقيا الشمالية، د. دانيالا بيكمان، والمسؤولة عن ملف موريتانيا بذات البنك سونيا هوس، وفيرنا كيسنل مسؤولة برامج موريتانيا، وعدد من المسؤولين بالمؤسسة التنموية، إضافة إلى رينهارت اوليك المكلف بالتعاون في السفارة الالمانية، السفير وكالة.
كما حضر عن الجانب الموريتاني المدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي محمد سالم ولد الناني، والمدير العام لميناء خليج الراحة الطالب ولد سيد أحمد.
وبنك الائتمان الألماني هو بنك إنمائي مملوك من قبل الحكومة الألمانية ومقره في فرانكفورت، تأسس في عام 1948 بعد الحرب العالمية الثانية كجزء من خطة مارشال، وهو أكبر بنك إنمائي وطني في العالم، وبحسب إجمالي الأصول ثالث أكبر بنك في ألمانيا.