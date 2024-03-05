عقد وزير الزراعة في الحكومة الموريتانية أمم ولد بيباته، اجتماعا مع رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ احمد، وعدد من المنتجين الزراعيين، أعضاء التجمع ذي النفع الاقتصادي ” GIE” في منطقة آفطوط الساحلي.

وخصص ـ بحسب ما أعلن عنه ـ الاجتماع لتدارس السبل الكفيلة بتموين سوق نواكشوط بالخضروات، والمواد الزراعية المنتجة في المزارع الواقعة في آفطوط الساحلي طيلة شهر رمضان الكريم.

وقد تقرر خلال الاجتماع، بالإضافة الى تموين سوق الخضروات المعروف اختصارا بسوق مسجد المغرب، إنشاء سوق موازي على مستوى مطار نواكشوط القديم بغية التعريف بمنتوجات التجمع ذي النفع الاقتصادي لآفطوط الساحلي.