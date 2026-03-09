نظمت الوكالة الوطنية للطيران المدني في موريتانيا سلسلة دورات تكوينية متخصصة في مجال أمن الطيران، لصالح القطاعات الأمنية العاملة في مطار «أم التونسي»، وذلك خلال الفترة الممتدة من اليوم إلى غاية 17 من الشهر المقبل.

وتهدف هذه الدورات – وفق ما أعلن عنه بشكل رسمي – إلى تعزيز المعارف النظرية وتطوير المهارات العملية للمشاركين في مختلف مجالات أمن الطيران المدني.

وقال المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، باب أحمد محمد باب أحمد، في كلمة بالمناسبة، إن تنظيم هذه الدورات يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز منظومة أمن الطيران المدني في موريتانيا ورفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في هذا المجال.

وأضاف أن أمن الطيران المدني يشكل إحدى الركائز الأساسية لضمان سلامة واستمرارية عمليات النقل الجوي، خاصة في ظل التحديات والتهديدات المتغيرة التي يواجهها قطاع الطيران على المستوى العالمي.