أعلنت السلطات النيجرية أن القاعدة الجوية 401 في مطار تاهوا (وسط غرب البلاد) تعرضت لهجوم مسلح فجر اليوم الاثنين، مؤكدة تحييد عدد من المهاجمين واعتقال خمسة مشتبه بهم.

وقالت وكالة الأنباء النيجرية إن مسلحين وصلوا على متن دراجات نارية هاجموا منشآت عسكرية داخل القاعدة وألحقوا أضراراً بحظائر للطائرات المسيّرة، قبل أن يجبرهم الرد السريع لقوات الدفاع والأمن على التراجع.

وأضافت أن حاكم منطقة تاهوا، العقيد أول سليمان أمادو موسى، تفقد موقع الهجوم، حيث أشاد بمهنية قوات الدفاع والأمن، مشيراً إلى مصادرة كمية من العملات الأجنبية ومعدات كانت بحوزة الموقوفين.

ويأتي الهجوم بعد نحو شهر من استهداف القاعدة الجوية 101 في نيامي في 28 يناير الماضي، وهو الهجوم الذي تبناه تنظيم “الدولة الإسلامية”، فيما تتواصل عمليات التمشيط في المنطقة لمنع أي تسلل جديد.