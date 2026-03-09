عبّر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن تضامن بلاده الكامل مع سلطنة عُمان عقب الهجمات الصاروخية التي استهدفتها مؤخرا، مؤكدا رفض بلاده لكل ما من شأنه المساس بأمن السلطنة واستقرارها وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الموريتاني مع سلطان عمان هيثم بن طارق، عبّر خلاله عن موقف موريتانيا الداعم لعُمان في مواجهة هذه الاعتداءات.

كما ثمن الرئيس الموريتاني، الدور الذي تضطلع به السلطنة في دعم الحوار وتعزيز الحلول السلمية، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.