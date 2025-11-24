Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 24 نوفمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

البنك الدولي: هذا ما يعوق التحول الاقتصادي في موريتانيا

محمد يوسفبواسطة

حدد البنك الدولي في تقرير  “أربع تحديات رئيسية”، أكد أنها ” تعيق التحول الاقتصادي”، في موريتانيا.

وأشار البنك الدولي بهذا الخصوص، إلى “ضعف الطلب على اليد العاملة، وبطء نمو الإنتاجية، وغياب الاستثمار الكافي في القطاعات غير الاستخراجية، إضافة إلى تقلبات النمو والإيرادات المرتبطة بالمواد الأولية والمخاطر المناخية”.

واقترح “ركائز أساسية للإصلاح ترتكز على تعزيز رأس المال المادي والبشري والطبيعي، وإقامة إطار تنظيمي مستقر، وتنشيط القطاع الخاص في القطاعات الواعدة.”

ولفت إلى أن “نموذج النمو القائم على الصناعات الاستخراجية في موريتانيا استنفد قدرته على توليد التنمية الشاملة، إذ ظل أثره محدودا على غالبية السكان، ولا سيما النساء والشباب.” حسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

في غضون ذلك، نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الاثنين في نواكشوط، حفلا لإطلاق التقرير الاستراتيجي للبنك الدولي بعنوان: “موريتانيا، النمو والتشغيل – تقرير 2025”.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة