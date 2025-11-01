Close Menu
السبت, 1 نوفمبر
24/24 :
“التآزر” توزع 4000 زياً مدرسياً بتكانت

محمد عبد اللهبواسطة

وزعت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر” 4000 قطعة من الزي المدرسي على التلاميذ من ذوي الدخل المحدود في ولاية تكانت.

وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، جرى التسليم بإشراف الوالي المساعد عبد الفتاح ولد أحمد أحميتي، الذي أوضح أن المبادرة تندرج ضمن جهود الدولة لترسيخ قيم المدرسة الجمهورية.

وأشادت عضو مكتب رابطة آباء التلاميذ في الولاية، خديجة بنت أخليفت عمو، بهذه الخطوة، معتبرة أنها “تسهم في دعم الأسر محدودة الدخل وتوفير الزي المدرسي لأبنائها”.

ودعت بنت أخليفت عمو، الخيرين إلى الاقتداء ب “تآزر” في مبادراتها الاجتماعية الهادفة إلى دعم التمدرس ومحاربة الإقصاء، وفق قولها.

