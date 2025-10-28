Close Menu
سنيم تُصدر لوائح المقبولين للتكوين الفني العالي والمهني في زويرات

محمد فال

أصدرت إدارة المصادر البشرية في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) اليوم الثلاثاء، لائحة بأسماء المترشحين المقبولين لدخول السنة الأولى من برامج شهادة الكفاءة المهنية (CAP) والفني العالي (BTS) بمركز التكوين التقني التابع لها في مدينة زويرات.

جاء هذا الإعلان تحت مرجع رقم 43/150/2025، ويأتي بعد إجراء اختبارات القبول التي تمت يوم 4 أكتوبر 2025.

وأوضحت الإدارة أن قبول المترشحين المدرجة أسماؤهم في اللوائح المرفقة هو قبول مبدئي، ويبقى مرهونًا بتجاوزهم الفحوص الطبية والاختبارات النفسية التقنية.

ودعت إدارة المصادر البشرية جميع المعنيين ضمن اللائحة إلى ضرورة الحضور يوم 3 نوفمبر 2025، على تمام الساعة الثامنة صباحًا، إلى مركز التكوين التقني في زويرات لاستكمال الإجراءات. ويجب على المقبولين إحضار بطاقات تعريفهم وملفاتهم الأصلية معهم عند الحضور.

