تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الاثنين تقريراً يلخص مواقف القوى السياسية الموريتانية تمهيداً لحوار وطني شامل كان وعد به ضمن برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”.

وسلّم منسق الحوار الوطني موسى فال التقرير للرئيس خلال استقبال في القصر الرئاسي بنواكشوط، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

ويضم التقرير رؤى الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بشأن الحوار المزمع عقده، في خطوة تختتم المرحلة التحضيرية الأولى للمشاورات.

ويهدف الحوار الوطني الذي يريده الرئيس “لا يقصي أحداً” إلى معالجة قضايا محورية في البلاد ضمن مسعى لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وبناء توافق حول السياسات العامة.