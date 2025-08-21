أعلن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، اليوم الخميس؛ عن فتوى جديدة بشأن ضوابط حضور الأعراس والمناسبات الاجتماعية، رداً على سؤال حول رمي الأوراق النقدية أو ما يُعرف محلياً بـ “الزرگ”.

وأكدت الفتوى أن حضور هذه المناسبات مشروط بانتفاء المنكرات، مثل الغناء بالمزامير والاختلاط المحرم، مبيّنة أن “الزرگ” يعدّ إسرافاً محرماً وإضاعةً للمال، فضلاً عن كونه تشجيعاً على المباهاة والمبالغة في المدح.

كما شددت الفتوى على أن خروج المرأة ليلاً لا يختلف عن خروجها نهاراً إذا توفرت الضوابط الشرعية، وفي مقدمتها الالتزام بالستر الواجب، وأمن الطريق، والسلامة من الفتنة، والحصول على إذن ولي الأمر عند الحاجة.