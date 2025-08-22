محمد سالك داهي – صحراء ميديا – بنغازي

انطلقت صباح اليوم الخميس، في مدينة بنغازي، أعمال المؤتمر العشرين للجنة الأمن والمخابرات الأفريقية “السيسا”، تحت شعار: “منع الصراعات والحروب العنيفة في أفريقيا”.

وافتتح المؤتمر الفريق أول حسين محمد العائب، رئيس جهاز المخابرات الليبية ورئيس اللجنة، بمشاركة ممثلين عن أجهزة المخابرات في 53 دولة أفريقية، إلى جانب وفود من موريتانيا وعدد من الدول العربية والخليجية والأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبحث المؤتمر هذا العام وضع آليات وخطط للحد من الصراعات والحروب في القارة، وإعداد استراتيجية للتعامل مع العوامل المسببة لهذه الأزمات، بهدف تعزيز السلم والاستقرار والتنمية في أفريقيا.

تأسست لجنة الأمن والمخابرات الأفريقية “السيسا” عام 2004 في إطار الاتحاد الأفريقي، وتضم أجهزة الاستخبارات في الدول الأعضاء بغرض تبادل المعلومات والتنسيق الأمني لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وكانت العاصمة الغابونية ليبرفيل قد استضافت النسخة العاشرة من مؤتمر السيسا السنوي، فيما عُقدت خلال السنوات الماضية مؤتمرات عدة في عواصم أفريقية مختلفة، ركزت على قضايا الأمن الإقليمي والتعاون في مواجهة الأزمات والنزاعات.

ويأتي انعقاد المؤتمر العشرين في بنغازي في سياق استمرار اجتماعات اللجنة الدورية ضمن أجندة الاتحاد الأفريقي.