أعلن سفير إسبانيا في موريتانيا، بابلو باربارا غوميز، عن خطة تعاون بين البلدين للفترة 2024 – 2027 بقيمة 60 مليون يورو لدعم القطاعات الحيوية، مع التركيز على تعزيز نظام صحي شامل وعادل في البلاد.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العلمي المغاربي للطب الاستعجالي قبل الاستشفائي بالعاصمة نواكشوط، والذي تنظمه مؤسسة العون الطبي الاستعجالي بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، تحت شعار: «معاً من أجل الحد من الوفيات».

وقال السفير الإسباني إن موريتانيا تُعد بلداً ذا أولوية في برامج التعاون الإسباني منذ أكثر من ثلاثة عقود، مشيراً إلى أن الوكالة تدعم سياسة الصحة الوطنية حتى عام 2030 من خلال إصلاح المستشفيات، وتدريب الأطباء في تخصصات الطوارئ والتخدير والإنعاش والجراحة، إلى جانب تمويل قدره 880 ألف يورو لتجهيز المستشفيات وتحسين خدمات الطوارئ.

من جانبه، أبرز المدير العام لمؤسسة العون الطبي الاستعجالي، الدكتور المصطفى ولد أربيه، أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي لتطوير الطب الاستعجالي في إفريقيا، مشيراً إلى أن دعم الرئيس محمد ولد الغزواني ساهم خلال سنتين في سد ثغرات حيوية في النظام الصحي وإنقاذ آلاف الأرواح.

وأوضح ولد أربيه أن المؤسسة تعتمد رؤية استراتيجية تقوم على التجديد العلمي، وتحديث التجهيزات، وتوسيع الشراكات الدولية لتعزيز جودة خدمات الطب الاستعجالي في موريتانيا.