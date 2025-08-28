أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن مقاييس المطر سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تهاطل كميات من الأمطار على ست ولايات موريتانية، وذلك على النحو التالي:

الحوض الغربي:

تامشكط:

كمون: 110 ملم

الرخميه: 70 ملم

آكناتير: 60 ملم

أفدجار: 53 ملم

أكرج: 52 ملم

راص الخير: 47 ملم

آكوينيت: 41 ملم

أجحافيه الغربيه: 40 ملم

الصياده: 32 ملم

لعزيله: 25 ملم

دخلت أهل عمار الشيخ: 15 ملم

كليله: 15 ملم

بقرلي: 15 ملم

كمب انوامر: 14 ملم

مكه: 07 ملم

تامشكط: 04 ملم

لعيون:

أم لحياظ: 30 ملم

أكجرت: 28 ملم

أقليك أهل عبد الوهاب: 25 ملم

أدويراره: 20 ملم

أكافه: 10 ملم

أم لحبال: 10 ملم

عين أبهاه: 10 ملم

أبلمحاظر: 10 ملم

أطويل:

أبريمه: 29 ملم

أطويل: 05 ملم

الطينطان:

الطينطان: 06 ملم

كوبني:

عرفات: 28 ملم

كوبني: 02 ملم

لعصابه:

بومديد:

دحاره: 95 ملم

سد أحمد طالب: 44 ملم

مدينه المنوره: 40 ملم

أحسي الطين: 40 ملم

بروده: 38 ملم

تريه: 35 ملم

الزيره: 20 ملم

لكديم: 20 ملم

بومديد: 20 ملم

أقليب أصغير: 18 ملم

لكسي: 15 ملم

السد أنخيله: 15 ملم

الرك: 15 ملم

الجامع: 11 ملم

الكنبه: 10 ملم

لمنيكعه: 10 ملم

جلوه: 10 ملم

تصلح: 10 ملم

لفطح: 08 ملم

كيفه:

جده أهل الفضل: 65 ملم

بوكعاره: 58 ملم

أتويميرات أجعافره: 55 ملم

مصب آكجول: 50 ملم

أنواملين: 42 ملم

آمردجل: 42 ملم

أكني أهل نوح: 40 ملم

ميساح: 40 ملم

أهل باأحمد: 38 ملم

دار النجات: 36 ملم

لخذيرات: 35 ملم

فنتلي: 32 ملم

فرع التيجانيه: 31 ملم

أقليك أتفاقات: 30 ملم

أتاك الخير: 30 ملم

ورتي: 30 ملم

أقليك الشيخ مودي: 28 ملم

كطع أتلاي: 23 ملم

كيفه: 05 ملم

باركيول:

لعويسي: 60 ملم

بولحراث: 55 ملم

أقليك أهل آده: 50 ملم

دجيكم: 45 ملم

ماقه: 35 ملم

أحسي آياره: 35 ملم

أشكاطه: 35 ملم

أم البركه: 30 ملم

فرع لينه 2: 22 ملم

آكواتيل: 15 ملم

كطع تلاي: 14 ملم

أهل عبيدلله: 10 ملم

كرو:

القايره: 56 ملم

كامور: 40 ملم

كرو: 08 ملم

كنكوصه:

أدي طلابه 1: 85 ملم

أدي طلابه: 75 ملم

أهل ممادي: 60 ملم

ورينكل لعزيزات: 60 ملم

هامد: 58 ملم

آكوانيت: 55 ملم

كرلا بيري: 55 ملم

أولاد حمه: 50 ملم

آزواز: 50 ملم

أكويه: 50 ملم

ورينكل أهل معلوم: 50 ملم

أهل جيلاني: 45 ملم

كويره البيظه: 45 ملم

أتلاميد بيل: 45 ملم

أدفيعه أهل سيدي: 45 ملم

أولاد الأمين: 43 ملم

لميلح: 40 ملم

مودي ملل: 40 ملم

أم العكريش أهل بيلول: 40 ملم

رومده: 38 ملم

كنكوصه: 36 ملم

أهل ثلول: 36 ملم

خيرني: 35 ملم

ساني: 35 ملم

كنيكيبه: 35 ملم

طفره آكريديد: 34 ملم

تناها: 30 ملم

أشبار: 30 ملم

أهل باريك: 30 ملم

أهل أبراهيم العبد: 30 ملم

طفره بودر: 30 ملم

آكمامين الشرقيه: 28 ملم

أهل العيل: 25 ملم

أهل بكه: 25 ملم

أدي إفلان: 25 ملم

أهل بكو: 25 ملم

الفوز: 20 ملم

بانبير سولي: 17 ملم

حيكامه: 10 ملم

دوره: 10 ملم

السيفر: 08 ملم

كوركول:

أمبود:

أدي لمكيل: 90 ملم

أشكاطه: 70 ملم

لحرش: 65 ملم

بتك أهل اليماني: 55 ملم

إديشف: 45 ملم

الخظاره 1: 40 ملم

لكنيبه: 40 ملم

آلمان: 35 ملم

الخلوه إفلان: 35 ملم

راص أوش كش: 35 ملم

دجيبابه: 30 ملم

الكديه: 30 ملم

دجادجبني كانديكا: 30 ملم

بتك أهل عالي: 28 ملم

جداها: 25 ملم

المطاوله: 25 ملم

تاقوتلا: 20 ملم

دلغه: 20 ملم

أهل عبدلله: 20 ملم

كوب أهل دجادج: 16 ملم

دجادجبني شرفه: 15 ملم

أمبود القديم: 15 ملم

لمبيدعات: 12 ملم

النعيم: 12 ملم

أهل هور: 11 ملم

أوش كش: 10 ملم

الركنه 1: 10 ملم

أنيان: 08 ملم

أزريكت أهل مولاي: 08 ملم

سليوه 1: 07 ملم

أهل سالم: 06 ملم

النحل: 05 ملم

لكصيبه:

العكريش: 12 ملم

أتوت: 08 ملم

ول رامي: 06 ملم

كانكي: 05 ملم

لكصيبه: 04 ملم

مونكل:

مكطع لعريش: 10 ملم

التجمع أفدجار: 10 ملم

آزكيلم: 10 ملم

لبراكنه:

مال:

رك لم عودو: 67 ملم

كرباله: 65 ملم

الشكه: 50 ملم

دجك توبه: 45 ملم

أهل ددي: 26 ملم

صاك المهر: 20 ملم

عريظ: 15 ملم

بورات التجمع: 08 ملم

مال: 06 ملم

الفرع: 05 ملم

ألاك:

شكار: 30 ملم

لبودو: 25 ملم

كريمي: 10 ملم

ألاك: 02 ملم

مكطع لحجار:

واد أمور: 35 ملم

ليردي: 30 ملم

برلت أهل محم: 25 ملم

تاشوط طوبه: 25 ملم

أقليك أهل مرزوك: 17 ملم

الدنبيه: 11 ملم

آكمامين: 09 ملم

صنكرافه: 02 ملم

مكطع لحجار: 01 ملم

تكانت:

تجكجه:

أدي مجبور: 62 ملم

التنيسر: 35 ملم

تيدومات: 30 ملم

النيملان: 23 ملم

خمس أتيدوم: 21 ملم

الشيارات: 20 ملم

أشاريم: 18 ملم

فرع أهل أحمد لمبارك: 15 ملم

القديه: 15 ملم

إدرش: 15 ملم

أدي لكشور: 14 ملم

أدي لرظه: 13 ملم

فرع تمات: 10 ملم

تجكجه: 03 ملم

المجريه:

أركينات: 55 ملم

السياسه: 49 ملم

عين الخشبه: 48 ملم

لكريع: 47 ملم

أشرم: 39 ملم

أنتكش: 26 ملم

البيظ: 25 ملم

المشرع: 25 ملم

المجريه: 17 ملم

دابر: 17 ملم

آكويده: 15 ملم

البصره: 15 ملم

ورار: 15 ملم

أنتيتام: 11 ملم

أنبيكه: 10 ملم

لتفتار: 08 ملم

كيدي ماغه:

ومبو:

صانيى دجيري: 85 ملم

دجاليبه: 70 ملم

عــــر: 67 ملم

دجكي عمر نوح: 65 ملم

تاقوتلا: 65 ملم

أهل أبريك: 65 ملم

طبال 3: 63 ملم

أهل الحسن: 60 ملم

ول رامي تادريصه: 60 ملم

أنخيله 1: 57 ملم

طبال 1: 56 ملم

طبال 2: 56 ملم

بوصيابه: 50 ملم

لقفيه: 50 ملم

بوكربه: 50 ملم

ومبو: 46 ملم

طبال 4: 40 ملم

ويسان: 26 ملم

آكوينيت: 24 ملم

أجار: 21 ملم

أهل عالي الجديدة: 15 ملم

سيليبابي:

حمد الله: 70 ملم

دانكرمو: 65 ملم

كلينكمو: 59 ملم

دجالا: 55 ملم

نورديل: 50 ملم

أهل صمب: 50 ملم

توريمامانكا: 40 ملم

حاسي شكار: 40 ملم

أهل سيدي أمبارك: 35 ملم

الخشبايه: 30 ملم

أهل يربه: 20 ملم

أزريكات: 17 ملم

آرتمو: 12 ملم

تاشوط: 10 ملم

واعرت أهل أحميميد: 06 ملم

واعرت أهل لكحل: 05 ملم

غابو:

بوكو مودي: 66 ملم

كاراكورو: 55 ملم

سابوسيرى: 45 ملم

المسلم 1: 25 ملم

واد النعاج: 21 ملم

سلو: 12 ملم

واعرت إبيلن: 10 ملم

آماكه بولحيه: 08 ملم

مدن بوبو: 07 ملم

كمب أنضو: 05 ملم

الكتان: 05 ملم

أشليخه: 05 ملم

دار السلامه: 04 ملم

بوعته: 03 ملم

الحره: 03 ملم

الشيه 2: 03 ملم

دجيكوني: 02 ملم

ول ينج:

بنكي 1: 90 ملم

لحرج المركز: 56 ملم

العدله: 50 ملم

الحاسي البكر الواد: 50 ملم

لحرج دجام دجام: 45 ملم

مدن محمد راظي: 45 ملم

درك أطلح: 45 ملم

عرت أهل خي: 45 ملم

كرفافه: 43 ملم

الدبلكي: 40 ملم

ول جدو ول أمبارك: 37 ملم

أهل معطلا: 35 ملم

كني البرد: 35 ملم

سابوره: 35 ملم

لمبيديع أساقه: 35 ملم

دار السلامه شرفه: 28 ملم

ويد أجريد: 28 ملم

بوعنز: 27 ملم

ول ينج: 25 ملم

لبحيره: 25 ملم

الصفاء أهل الحضرامي: 25 ملم

راص الفيل: 25 ملم

أفريع الكتان: 20 ملم

الشلخه أدخنه: 16 ملم

تقاده: 15 ملم

كالينورو: 12 ملم

أبير أهل عمار: 10 ملم

متعيلك المدن: 10 ملم

بنعمان: 10 ملم

لعبلي: 06 ملم