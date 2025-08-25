أعلنت وزارة التنمية الحيوانية، عن وجود تحديات تنظيمية وتشغيلية تواجه الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان منذ استئناف نشاطها مؤخرًا.

جاء ذلك خلال اجتماع رسمي عقده وزير التنمية الحيوانية المختار ولد گاگيه بمدينة النعمة بحضور الطاقم الإداري للشركة وعدد من المسؤولين المحليين.

وأوضحت الوزارة، أن التحدي الأول الذي تواجهه الشركة ذو طابع تنظيمي، ويتمثل في ضعف تطبيق تقسيم المسؤوليات الوظيفية وفق الهيكلة الجديدة للشركة، وهو ما أثر على انسيابية العمل بين الإدارات.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تعزيز الانضباط المؤسسي، وتحمل كل مدير قطاعي لمهامه بشكل كامل، لضمان تحسين الأداء الصناعي للشركة.

أما التحدي الثاني، بحسب الوزارة، فهو تشغيلي ويتعلق بالأعطال المتكررة في أنظمة التبريد بمركزي التجميع بوركن والشامية، إضافة إلى تعطل التبريد في بعض سيارات توزيع المنتجات الطازجة.

وللتغلب على ذلك، أقرت الوزارة اعتماد حلول عاجلة تشمل تركيب خزان تبريد إضافي في وركن، واقتناء خزان احتياطي، والاستعانة بشركة متخصصة لإصلاح جميع الأعطال.

وأكدت وزارة التنمية الحيوانية أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة حكومية لضمان استمرارية نشاط الشركة وتعزيز مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد