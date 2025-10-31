تصاعدت المخاوف الأمنية على الحدود بين نيجيريا وبنين مع توسع نشاط الجماعات المسلحة القادمة من منطقة الساحل، وسط مؤشرات على سعيها إلى فتح جبهة جديدة باتجاه خليج غينيا.

وتشير تقارير أمنية إلى أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، كثّفت خلال الأشهر الماضية عملياتها في المناطق الحدودية، مستفيدة من التضاريس الوعرة وضعف الوجود الأمني في القرى النائية. وتنشط الجماعة أساساً في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، لكنها توسّع انتشارها تدريجياً نحو الأراضي البنينية والنيجيرية.

وتُعد ولاية كوارا، الواقعة في شمال وسط نيجيريا، من أكثر المناطق عرضة للتهديد بسبب قربها من الحدود البنينية التي توصف بأنها ضعيفة المراقبة، ما يجعلها ممراً محتملاً لتحركات المسلحين.

ويكافح الجيش النيجيري لاحتواء هذا التمدد في وقت يخوض فيه معارك على جبهات متعددة ضد بقايا جماعة بوكو حرام في الشمال الشرقي وعصابات مسلحة في الشمال الغربي، وسط نقص في الموارد والمعدات.

ويأتي تصاعد النشاط المسلح بينما يعيد الرئيس بولا تينوبو هيكلة المؤسسة العسكرية لتعزيز فعاليتها. غير أن محللين يرون أن الإصلاحات الإدارية وحدها لا تكفي لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية، داعين إلى تنسيق أوثق مع دول الجوار لاحتواء الخطر قبل امتداده إلى خليج غينيا.