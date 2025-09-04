Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 4 سبتمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

بـ”دقة وشفافية” التآزر تدخل مرحلة جديدة من السجل الاجتماعي

محمد عبد اللهبواسطة

أعلنت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر” دخولها مرحلة جديدة من السجل الاجتماعي، تُخرج بموجبها الأسر التي تجاوزت مرحلة الفقر وتتيح مكانها للأكثر فقراً وهشاشة في عموم التراب الوطني.

وقال مندوب “التآزر” الشيخ ولد بد، غداة نقطة صحفية اليوم، إن الهدف من هذا الإجراء هو “إنصاف الأسر الفقيرة ومنحها فرصة الاستفادة من الخدمات التي يقدمها السجل”.

وأضاف أن المرحلة الجديدة تعتمد على نتائج مسوحات علمية “دقيقة” استمرت أكثر من سنة، مكّنت من جمع معلومات مفصلة عن كل أسرة.

وأشار ولد بد إلى تصنيف الأسر المستفيدة من الخدمات الاجتماعية والأسر المؤهلة لبرامج أخرى “بكل دقة وشفافية”.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة