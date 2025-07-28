دشن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين؛ في نواذيبو، المجمع الصناعي لتحويل وتثمين أسماك السطح “سمك”، و وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل الرصيف التجاري بميناء نواذيبو المستقل.

يأتي المجمع الصناعي “سمك” باستثمار يقدر بنحو 28 مليون دولار، ويقع في المنطقة الصناعية المينائية بمدينة نواذيبو على مساحة 15 ألف متر مربع.

وينتج المجمع، الذي تديره شركة SAMAK بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حوالي 100 ألف طن سنويا من الأسماك، مع قدرة يومية لتحويل 400 طن وتخزين يصل إلى 10 آلاف طن.

ويركز المشروع على معالجة أنواع الأسماك الصغيرة مثل الماكريل والسردين والإسقمري الإفريقي، مع توجّه أولي للتصدير.

في الوقت ذاته، ستبدأ أعمال تأهيل الرصيف التجاري في ميناء نواذيبو باستثمار يقدر بـ451 مليون أوقية جديدة، بتمويل من ميزانية الدولة وميناء نواذيبو المستقل.

وتنفذ المشروع شركة الصين للطريق والجسر (CRBC) خلال 15 شهرا، ويشمل إعادة بناء الهياكل الحاملة، وتعزيز تجهيزات الميناء، وأعمال الحماية البحرية، إلى جانب تجريف وصيانة الحوض المائي.

ويهدف المشروع إلى إعادة تشغيل الرصيف التجاري لاستقبال سفن يصل غاطسها إلى 8 أمتار، وتحسين العمليات اللوجستية وتقليل تكاليف النقل.