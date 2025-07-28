قالت وزارة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية في السنغال، يوم الاثنين، إن البلاد لم تتخذ أي إجراءات جديدة ضد المواطنين الموريتانيين المقيمين على أراضيها، نافية بذلك تقارير متداولة في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة في بيان أن “السنغال لم تتخذ أي إجراء ضد الموريتانيين المقيمين في البلاد”، مشددة على التزامها بمبادئ حسن الجوار والتعاون القائم بين البلدين.

وأوضح البيان أن اشتراط بطاقة إقامة للأجانب المقيمين في السنغال لأكثر من ثلاثة أشهر هو إجراء قانوني يعود إلى عام 1971، ويُطبق على جميع الجنسيات دون استثناء.

وأشار إلى أن السنغال وموريتانيا تربطهما اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تسهيل إقامة وتنقل مواطني البلدين، ضمن إطار من الاحترام المتبادل والحوار الدائم.

وأكدت السلطات السنغالية حرصها على “الحفاظ على الانسجام بين شعوب المنطقة وتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع السنغال وموريتانيا”.