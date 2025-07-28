صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية، صباح اليوم الاثنين؛ على تجديد نواب الرئيس، وانتخاب كتاب الجمعية والمسير المالي، والمقررة العامة للميزانية.
وجاءت تشكيلة المكتب الجديد على النحو التالي:
نواب الرئيس:
النائب الأول: سيدنى ادرامان سوخنا (فريق الإنصاف)
النائب الثاني: أحمدو محمد محفوظ امباله (فريق تواصل)
النائب الثالث: الحسن الشيخ باها (فريق الأمانة)
النائب الرابع: اقليوه أمان لحظانه (فريق الإنصاف)
النائب الخامس: محمد فيه البركة أباه (فريق الإنصاف)
المسير المالي:
باباه شيخنا أحمد بابو (فريق الإنصاف)
كتاب الجمعية:
الكاتب الأول: لمرابط محمد محمد (فريق العدالة)
الكاتب الثاني: سعداني محمد خيطور (فريق الإنصاف)
الكاتب الثالث: خاليدو صمبا صو (التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد)
الكاتب الرابع: محمد المختار اسغير أمبارك (فريق الإنصاف)
الكاتب الخامس: النوها عمار عابدين سيدي (فريق الإنصاف)
المقررة العامة للميزانية:
مريم الشيخ صمبا كي (حزب الصواب)