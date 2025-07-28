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موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

البرلمان الموريتاني يجدد هيئاته في جلسة تصويت علنية

مريم المنيربواسطة

صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية، صباح اليوم الاثنين؛ على تجديد نواب الرئيس، وانتخاب كتاب الجمعية والمسير المالي، والمقررة العامة للميزانية.

وجاءت تشكيلة المكتب الجديد على النحو التالي:
نواب الرئيس:
النائب الأول: سيدنى ادرامان سوخنا (فريق الإنصاف)
النائب الثاني: أحمدو محمد محفوظ امباله (فريق تواصل)
النائب الثالث: الحسن الشيخ باها (فريق الأمانة)
النائب الرابع: اقليوه أمان لحظانه (فريق الإنصاف)
النائب الخامس: محمد فيه البركة أباه (فريق الإنصاف)
المسير المالي:
باباه شيخنا أحمد بابو (فريق الإنصاف)
كتاب الجمعية:
الكاتب الأول: لمرابط محمد محمد (فريق العدالة)
الكاتب الثاني: سعداني محمد خيطور (فريق الإنصاف)
الكاتب الثالث: خاليدو صمبا صو (التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد)
الكاتب الرابع: محمد المختار اسغير أمبارك (فريق الإنصاف)
الكاتب الخامس: النوها عمار عابدين سيدي (فريق الإنصاف)
المقررة العامة للميزانية:
مريم الشيخ صمبا كي (حزب الصواب)

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