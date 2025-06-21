دان وزراء خارجية الدول العربية، العدوان الاسرائيلي على إيران، وأكدوا ضرورة وقف هذا العدوان، وتكثيف الجهود الاقليمية والدولية لخفض التوتر وصولاً إلى وقف لإطلاق النار والتهدئة.

ودعوا في البيان الختامي الصادر في أعقاب الاجتماع الذي احتضنته إسطنبول التركية، على هامش الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، إلى العودة للمفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني.

وطالبوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديداً بالقيام بمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي وما يشكله من خرق واضح للقانون الدولي وتهديدٍ لأمن المنطقة، وفق ما جاء في البيان.

واعتبر الوزراء، أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة هو الدبلوماسية والحوار وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.