دعا الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، كافة القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، إلى “وقف الاكتتابات غير المنظمة والتعاقدات العشوائية التي تُبرم خارج الأطر القانونية المعتمدة”.

وأكد في تعميم أن هذه الممارسات ساهمت في إقصاء أصحاب الكفاءات، وخلقت ضغطاً كبيرا على كتلة أجور الدولة دون معايير شفافة”.

وجاء في التعميم، أنه يحظر من الآن فصاعدا، أي اكتتاب أو تعاقد لا يستجيب لحاجة المرفق العمومي.

وحدد التعميم، مبادئ رئيسية لأي اكتتاب أو تعاقد، وأوضح أن هذه المبادي، هي أن يتم تنظيمه وفق النظم والنصوص المعمول بها، وأن تكون محدداته المرجعية وآليات تنظيمه تضمن اختيار الأجود والأنجع وتقوم على مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص بين كل المواطنين، وأن يستجيب لحاجة المرفق الإداري بطريقة لا لبس فيها.