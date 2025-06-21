انتُخبت موريتانيا، اليوم الجمعة، عضوًا في اللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وذلك في ختام المؤتمر العاشر لأطراف اتفاقية 2005، الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس.

تتألف هذه اللجنة، التابعة لمنظمة اليونسكو، من 24 عضوًا يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات.

وقال وزير الثقافة في الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، في كلمته أمام المؤتمرين، إن انتخاب موريتانيا يمثل تشريفًا وتثمينًا لأدائها في مجال حماية وتعزيز التنوع الثقافي.

وأضاف أنه يُعد أيضا تكليفًا للبلاد لتنسيق الجهود من أجل تعزيز المكاسب المتحققة ومواجهة التحديات المرتبطة بالتنوع الثقافي.