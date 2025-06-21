أعلن الجيش المالي تحييد عدد من المسلحين وتحرير رهائن مدنيين خلال سلسلة عمليات عسكرية نفذها هذا الأسبوع في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال الجيش في بيان اليوم السبت، إن قواته كثّفت من مهامها في عدد من المواقع التي تنشط فيها المجموعات المسلحة، من بينها فارابوغو، وسوكولو، ونامبالا، وليري، ومورديه، وغاو، وتمبكتو، وغوسي، حيث تم تنفيذ عمليات برية وجوية أسفرت عن نتائج ميدانية “هامة”.

وأوضح الجيش أنه في 18 يونيو الجاري، مكّنت عملية استطلاعية هجومية في وسط البلاد من القضاء على مسلحين، بينما شهدت منطقة مورديه في الجنوب، في 19 يونيو، تنفيذ سلسلة عمليات هجومية في بامانديوغو ومحيطها، أسفرت عن تحييد أربعة مسلحين وتحرير ثلاثة رهائن، إلى جانب مصادرة دراجات نارية وأسلحة رشاشة وهواتف ووثائق.

وفي شرق البلاد، نفذت طائرة استطلاع تابعة للجيش غارة جوية اسفرت عن تحييد مركبة “بيك أب” كانت تنقل ذخيرة ووقودًا في محيط كيدال.

كما نفّذ الجيش في 20 يونيو، عملية هجومية جديدة في منطقة غوسي أدت إلى تحييد إرهابيين اثنين ومصادرة معدات عسكرية متنوعة.

وأكد الجيش المالي استمرار عملياته لملاحقة الجماعات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد، في إطار ما وصفه بـ”الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار”.