أعلن التجمع المصرفي للنقديات والمعاملات الالكترونية “جيمتل” اليوم الاثنين، عن الانطلاقة الرسمية للربط البيني بين التطبيقات البنكية والمحافظ المصرفية المختلفة.

ويهدف التجمع المصرفي “جيمتل ” من وراء هذه الخطوة، بحسب التجمع، إلى “تسهيل خدمات الصيرفة الإلكترونية بين مختلف التطبيقات الرقمية الوطنية، كما يرمي من ورائها إلى النهوض بالشمول المالي وتعزيز ولوج الموريتانيين إلى الخدمات المالية الرقمية تماشيا مع استراتيجية البنك المركزي الموريتاني.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، إن هذا المشروع يشكل مرحلة حاسمة في مسار تطور البنى التحتية المالية والرقمية؛ كما يمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي؛ نظرا لما يتيح من فعالية وسرعة نفاذ إلى الخدمات، كما أنه يأتي استجابة لطلبات ملحة لمستخدمي ومشغلي هذه التطبيقات.

وأضاف أن هذا الإصلاح يتنزل ضمن سلسلة إصلاحات بدأت منذ سنة، من ضمنها نظام المقاصة الآلي، والذي يشمل نظام الدفع الخاص بالمبالغ الكبرى، ونظام الدفعات الصغيرة، وانطلاق منصة سوق الصرف البيني، وتفعيل رقابة أنظمة ووسائل الدفع.

من جانبه، قال المدير العام للتجمع المصرفي للنقديات والمعاملات الالكترونية “جيمتل” أعمر ولد يعقوب؛ إن التجمع لم يدخر جهدا في سبيل العمل مع القطاع المصرفي والتكنولوجي لخلق بنية تحتية حديثة متماسكة وآمنة. لافتاً أن مجموعة من التطبيقات المصرفية انضمت بالفعل إلى هذه المنظومة؛ وهي: «بريد كاش؛ باميس ديجيتال؛ بي سي اي باي؛ بنكيلي؛ أمانتي؛ السداد؛ كليك؛ وقريبا GBM، ملفتا إلى أن التجمع في مرحلة التجارب التقنية مع عدة مؤسسات مالية؛ كموف مونيه؛ اي كاش؛ غزة باي؛ دي اف اي».