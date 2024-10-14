قال مدير مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي، محمد المصطفى ولد البان، إنه تم “اعتماد المهرجان ضمن قائمة الاتحاد الدولي لمهرجانات السينما العربية”.

وستنطلق فعاليات النسخة الثانية من مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي، في 22 من اكتوبر الجاري، حتى 26 من نفس الشهر.

وتستضيف هذه النسخة من المهرجان السينما الفلسطينية “كضيف شرف”، ويبلغ عدد الأفلام المبرمجة فيها 22 فلما، إضافة إلى “تنافس أسماء مهمة، وأفلام قوية في عالم السينما العربية، وهي أفلام روائية طويلة، وأخرى قصيرة، وكذا أفلام خاصة بورشات التكوين”، حسب مدير المهرجان.

وأوضح مدير المهرجان، أن فعاليات هذه النسخة ضمّت “مسابقة خاصة بصناع المحتوى”.

وخلال حديثه أشار ولد البان، إلى “أهمية المهرجان لكونه يؤسس في المستقبل، لأن يكون نواةً لمعهد الفنون السينمائية”.

وفي سياق متصل، تحدث ولد البان عن “ضرورة وجود صندوق لدعم الإنتاج السينمائي، والثقافي والمشاريع الإنتاجية في البلد، وخلق فضاءات خاصة بالفرجة، تؤسس لدور عرض سينمائى محترف”.