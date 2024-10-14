أعلنت النيابة العامة في موريتانيا، بعد تحقيقاتها في الإشاعات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، أن التحقيق لم يكشف عن أي أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات.

تأتي هذه التحقيقات عقب ما أثاره المدون عبد الرحمن ودادي الشهر الماضي على صفحته، حيث ذكر أن موريتانيا أصبحت ممراً للمخدرات.

وتحدث ودادي عن طائرة غامضة دخلت الأجواء الموريتانية قبل ثلاث سنوات، مشيراً إلى صلاتها بشبكات تهريب المخدرات.

وأوضحت النيابة في بيان أنه فور انتشار هذه الأخبار، تم تشكيل لجنة تحقيق شاملة من عدة جهات، استمعت إلى جميع الأطراف المعنية وفحصت الأدلة المتاحة بدقة.

التحقيق خلص إلى عدم وجود ما يبرر متابعة جزائية في هذا الملف، لكنه كشف عن معاملات مالية تمت خارج الإطار القانوني.