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موري آلو Mauritel
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Mauritel

والي اترارزة يحذر من فيضانات بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر

أحمد كليبواسطة
نهر السنغال الفاصل بين البلدين

طالب والي اترارزة محمد ولد أحمد مولود من السلطات المحلية في مقاطعات روصو ، انتيكان، كرمسين ، إشعار السكان المحلين في القرى المحاذية للنهر ب”أخذ الحيطة والحذر” من السيول التي قد يتسبب فيها ارتفاع منسوب مياه النهر خاصة في المناطق المعزولة.

وقد اجتمع الوالي في مكتبه ، اليوم الاثنين ، بلجنة الطوارئ قي الولاية لوضع خصة استباقية من أجل التدخل في المناطق المتوقع أن تطالها السيول ،والمهددة بالفيضانات وفقا لما رصدته اللجنة من أضرار في مناطق سكنية وزراعية بمقاطعتي روصو وانتيكان بسبب انهيار بعض قنوات الريّ .

وكانت منظمة استثمار النهر السينغالي OMVS قد أصدرت بيانا قبل أيام تحذر فيه المناطق المحاذية للنهر من فيضانات وسيول متوقعه بسب ارتفاع منسوب مياه النهر وخروجه عن السيطرة بسبب الأمطار .

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