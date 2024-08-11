حذر الجناح المعارض في حزب تكتل القوى الديموقراطية في بيان أصدره، “من تبعات تمادي بعض المفصولين من الحزب في استخدام اسم الحزب وشعاره والتقول على هيئاته الشرعية”.

وقال البيان الصادر اليوم الأحد، إن “البيان المنسوب زوراً للتكتل، حاول من خلاله هؤلاء المفصولين، استغلال هذه الزيارة – التي تمت بالمنزل – خدمة لمصالحهم الخاصة وأجندتهم المشبوهة وتحقيق مكاسب آنية” وفق ما جاء في البيان

وأضاف أن الحزب “لم يصدر عنه أي تعليق على زيارة المجاملة المذكورة.” مؤكداً “احتفاظ الحزب بحقه في متابعتة الأفراد المفصولين طبقا للنصوص المعمول بها بهذا الخصوص.”

وكان الوزير الأول المختار ولد أجاي أدى زيارة لرئيس الحزب أحمد ولد داداه في منزله، بعد يومين من تعيينه وزيراً أول، “حاملاً تحيات وتقدير رئيس الجمهورية “.

ويعيش “تكتل القوى الديموقراطية” منذ أشهر أزمة قوية بين جناحين رئيسين في الحزب، أدت إلى انقسامه إلى جناحين، بسبب الخلاف حول مواقف الحزب المتقربة من النظام في الفترة الأخيرة.