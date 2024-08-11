أفادت مصلحة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بأن مقاييس المطر سجلت خلال الــ24 ساعة الماضية, كميات الأمطار التالية:
الحوض الشرقي:
دار العافيه 1…………….50 ملم
دكني 2…………….50 ملم
بوطيب…………….47 ملم
أم أعشيش…………….45 ملم
لملس…………….43 ملم
الصفحه الحمره…………….42 ملم
أشبار…………….32 ملم
بيبكر 1…………….30 ملم
أكرين 2…………….25 ملم
دار البركه 2…………….20 ملم
دار العافيه الشرفه…………….15 ملم
أمرج…………….02 ملم
بوسطيله…………….38 ملم
أبحيره…………….36 ملم
شرم أشيخ…………….25 ملم
ديده قلي…………….16 ملم
تنبدغه…………….10 ملم
المبروك…………….50 ملم
تيشيليت لكور…………….36 ملم
آمريشه…………….25 ملم
منت أحميديت…………….20 ملم
الجمانيه…………….17 ملم
عين أولاد عمار…………….15 ملم
دجيكني…………….10 ملم
السيفان…………….20 ملم
المصكول لخظر…………….08 ملم
عدل بكرو…………….01 ملم
نبيكت لحواش…………….52 ملم
الحوض الغربي:
أبيشيش…………….25 ملم
دار السلامه…………….23 ملم
كرنفله…………….20 ملم
أصليليحيه الشرقيه…………….20 ملم
دار العولا…………….20 ملم
لعيون…………….18 ملم
بيطت الماء…………….16 ملم
زاكيه أم أعكال…………….15 ملم
أشلخه…………….11 ملم
أم لحياظ…………….10 ملم
بنعمان…………….10 ملم
أقليك إدوعلي…………….07 ملم
الراظي…………….40 ملم
الطينطان…………….17 ملم
حاسي أحمد بشنه…………….25 ملم
كوركول:
باشات ول بقرو…………….35 ملم
فم لكليته…………….22 ملم
أمبود القديم…………….18 ملم
أمبود…………….15 ملم
كوب أهل جعفر…………….14 ملم
الركنه…………….10 ملم
إسيلاين…………….10 ملم
أدباي أحديدلي…………….08 ملم
تنترامه…………….08 ملم
سلوا أدباي…………….07 ملم
أدجادجبني كانديكي…………….03 ملم
بتينكل…………….20 ملم
لكصيبه…………….02 ملم
لبراكنه:
أمبان…………….40 ملم
آدرار:
آمدير…………….06 ملم
تكانت:
القديه…………….06 ملم
أنبيكه…………….15 ملم
المشرع…………….15 ملم
دابر…………….06 ملم
المجريه…………….05 ملم
سلنبو…………….01 ملم
كيدي ماغه:
أبير إفرى…………….50 ملم
ول ينج…………….02 ملم
تنل دجبايه…………….22 ملم
أدباي…………….10 ملم
ول بنه سونيكى…………….06 ملم