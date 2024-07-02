قال الرئيس الموريتاني المنتخب لمأمورية ثانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه يتعهد بأن يكون رئيسا لكل الموريتانيين دون تمييز ودون استثناء.

ولد الغزواني تحدث في مقطع مصور عشية إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فوزه بمأمورية ثانية.

وتعهد ولد الغزواني في كلمته أن يستمر في «سياسة اليد المدودة ونهج الحوار والتشاور مع كل الفرقاء السياسيين».

وأضاف ولد الغزواني أن «المنتصر الحقيقي هو الشعب الموريتاني، شاكرا إياه على تجديد الثقة له».

ووجه ولد الغزواني شكره للمنافسين له في الحملة، قائلا : «أشكر المنافسين والموريتانيين الذين صوتوا لهم وعلى جو الحملة التنافسي الهادئ والبناء».

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد أعلنت أمس فوز محمد ولد الشيخ الغزواني، في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي، بحصوله على أزيد من نصف مليون صوت (554.956) وهو ما يعادل نسبة 56.12% من أصوات الناخبين.