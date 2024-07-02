هنأ وزير الخارجية السابق، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدببلوماسية الموريتانية أحمد ولد سيد أحمد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى بمناسبة انتخابه فى الشوط الأول لولاية ثانية، فى الانتخابات التى جرت يوم 29 يونيو 2024.

وأشاد الوزير بالظروف التى جرت فيها هذه الانتخابات و التى “طبعها الهدوء و حرية التعبير و روح التسامح كما شهد بذلك جميع المراقبين الوطنيين و الدوليين الذين أشركوا بكلية شفافية و انفتاح فى جميع مراحل تحضير و اجراء الاقتراع”.

وأضاف أن ذلك جعل هذه الانتخابات هي “الأكثر مصداقية و الأصدق تعبيرا عن ارادة الناخبين الموراتنيين منذ بداية المسار الديموقراطي”.

وأعرب الوزير عن “تأكده التام من أن فخامة الرئيس لن يأل جهدا كعادته لتنفيذ البرنامج المتكامل الذى نال على أساسه ثقة الشعب الموربتاني من أجل سعادة و رفاهية و ضمان أمن المواطن الموريتاني و النهوض بالبلاد على كافة الأصعدة”.

وتحدث عن ماوصفه بـ”الإنجازات و النجاحات البالغة الأهمية التى تحققت على مستوى علاقات البلد الخارجية خلال الولاية الأولى لفخامة الرئيس و مستشرفا صيانتها و تعميقها و زيادتها فى الولاية الثانية خدمة للمصالح العليا للبلد” وفق تعبيره.