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الثلاثاء, 2 يوليو
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chinguitel Mauritel
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Mauritel

أمطار متفاوتة في مناطق بأربع ولايات موريتانية

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم، أن مقاييس المطر سجلت تساقط كميات من الأمطار خلال ال 24 ساعة الماضية على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي:

 الحوض الشرقي:

– أمرج:

دكني ……………………………35 ملم

* لعصابه:

 كنكوصه:

طلحايه …………………………25 ملم

أدفيعه أولاد سيدي …………….21 ملم

أبلاجميل ………………………. 21 ملم

أهل جيلاني ……………………. 14.5 ملم

كنكوصه ………………………. 05 ملم

أولاد لامين ……………………..04 ملم

 كوركول:

– مقامه:

مقامه …………………………..07 ملم

 كيدي ماغا:

– قابو:

المسلم ………………………… 09 ملم

سابوسيرى …………………….. 08 ملم

دجيكوني ………………………. 06 ملم

ول ينجه:

لحرج …………………………… 5.3 ملم

أزويره …………………………… 2.5 ملم

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