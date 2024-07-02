أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم، أن مقاييس المطر سجلت تساقط كميات من الأمطار خلال ال 24 ساعة الماضية على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

– أمرج:

دكني ……………………………35 ملم

* لعصابه:

كنكوصه:

طلحايه …………………………25 ملم

أدفيعه أولاد سيدي …………….21 ملم

أبلاجميل ………………………. 21 ملم

أهل جيلاني ……………………. 14.5 ملم

كنكوصه ………………………. 05 ملم

أولاد لامين ……………………..04 ملم

كوركول:

– مقامه:

مقامه …………………………..07 ملم

كيدي ماغا:

– قابو:

المسلم ………………………… 09 ملم

سابوسيرى …………………….. 08 ملم

دجيكوني ………………………. 06 ملم

ول ينجه:

لحرج …………………………… 5.3 ملم

أزويره …………………………… 2.5 ملم