أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم، أن مقاييس المطر سجلت تساقط كميات من الأمطار خلال ال 24 ساعة الماضية على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
– أمرج:
دكني ……………………………35 ملم
* لعصابه:
كنكوصه:
طلحايه …………………………25 ملم
أدفيعه أولاد سيدي …………….21 ملم
أبلاجميل ………………………. 21 ملم
أهل جيلاني ……………………. 14.5 ملم
كنكوصه ………………………. 05 ملم
أولاد لامين ……………………..04 ملم
كوركول:
– مقامه:
مقامه …………………………..07 ملم
كيدي ماغا:
– قابو:
المسلم ………………………… 09 ملم
سابوسيرى …………………….. 08 ملم
دجيكوني ………………………. 06 ملم
ول ينجه:
لحرج …………………………… 5.3 ملم
أزويره …………………………… 2.5 ملم