أعلنت شركة شنقيتل للاتصالات في موريتانيا رغبتها في التعاقد مع موزعين معتمدين في كل ولايات البلاد، من أجل بيع وتوزيع المنتجات التالية.

الرصيد الإلكتروني.

أي منتجات و خدمات أخرى ترغب الشركة في بيعها و توزيعها.

الشروط العامة:

المقدرة المالية و الإمكانيات التجارية و الفنية.

يفضل خبرة عملية في بيع و توزيع منتجات الإتصالات أو المجالات المشابهة.

أن يكون المتقدم جهة إعتبارية (شركة – مؤسسة) مكتملة الشروط ( مقر –سجل تجاري – رقم تعريف ضريبي – خلو طرف من الضرائب).

المستندات المطلوبة:

طلب إبداء الرغبة للإنضمام إلى موزعي شنقيتل متضمنا مقر الشركة و عنوانها و أرقام هواتفها.

سيرة ذاتية تبين نشأة و تطور أعمال الشركة المتقدمة.

السجل التجاري للشركة المتقدمة.

رقم السجل الضريبي للشركة.

خلو طرف من الضرائب.

كشف حساب بنكي جاري للشركة المتقدمة عن آخر ستة أشهر.

أي مستندات أخرى تعزز المقدرة المالية و الإمكانيات التجارية للشركة المتقدمة.

الإلتزامات:

الإلتزام بالسياسة التجارية للشركة.

الإلتزام ببيع و توزيع منتجات الشركة إلى نقاط البيع في النطاق الجغرافي المعتمد.

الإلتزام بوجود مقر للشركة و العمل علي



بناء شبكة توزيع.

تخصيص فرق عمل أكفاء لتوزيع المنتجات لنقاط البيع في المناطق المعتمدة للموزع من قبل الشركة و توفير الوسائل اللازمة.

يتم تسليم المستندات المطلوبة حسب الخيارات أدناه:

1. مصلحة الوكلاء بالإدارة التجارية لشركة شنقيتل – شارع المختار ولد داداه – إبتداءا من يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024م إلى يوم الإثنينالموافق 24 يونيو 2024م , يتم التسليم في الفترة من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 2:00 زوالا خلال أيام الدوام الرسمي ما عدا يوم الجمعة من الساعة 10:00 صباحا و حتى الساعة 12:00 زوالا.

2. كما نرجو شاكرين إرسال نسخة من المستندات المطلوبة إلى العناوين الإلكترونية التالية:

o [email protected]

o [email protected]

o [email protected]