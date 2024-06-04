أعلنت شركة شنقيتل للاتصالات في موريتانيا رغبتها في التعاقد مع موزعين معتمدين في كل ولايات البلاد، من أجل بيع وتوزيع المنتجات التالية.
- الرصيد الإلكتروني.
- أي منتجات و خدمات أخرى ترغب الشركة في بيعها و توزيعها.
الشروط العامة:
- المقدرة المالية و الإمكانيات التجارية و الفنية.
- يفضل خبرة عملية في بيع و توزيع منتجات الإتصالات أو المجالات المشابهة.
- أن يكون المتقدم جهة إعتبارية (شركة – مؤسسة) مكتملة الشروط ( مقر –سجل تجاري – رقم تعريف ضريبي – خلو طرف من الضرائب).
المستندات المطلوبة:
- طلب إبداء الرغبة للإنضمام إلى موزعي شنقيتل متضمنا مقر الشركة و عنوانها و أرقام هواتفها.
- سيرة ذاتية تبين نشأة و تطور أعمال الشركة المتقدمة.
- السجل التجاري للشركة المتقدمة.
- رقم السجل الضريبي للشركة.
- خلو طرف من الضرائب.
- كشف حساب بنكي جاري للشركة المتقدمة عن آخر ستة أشهر.
- أي مستندات أخرى تعزز المقدرة المالية و الإمكانيات التجارية للشركة المتقدمة.
الإلتزامات:
- الإلتزام بالسياسة التجارية للشركة.
- الإلتزام ببيع و توزيع منتجات الشركة إلى نقاط البيع في النطاق الجغرافي المعتمد.
- الإلتزام بوجود مقر للشركة و العمل علي
- بناء شبكة توزيع.
- تخصيص فرق عمل أكفاء لتوزيع المنتجات لنقاط البيع في المناطق المعتمدة للموزع من قبل الشركة و توفير الوسائل اللازمة.
يتم تسليم المستندات المطلوبة حسب الخيارات أدناه:
1. مصلحة الوكلاء بالإدارة التجارية لشركة شنقيتل – شارع المختار ولد داداه – إبتداءا من يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024م إلى يوم الإثنينالموافق 24 يونيو 2024م , يتم التسليم في الفترة من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 2:00 زوالا خلال أيام الدوام الرسمي ما عدا يوم الجمعة من الساعة 10:00 صباحا و حتى الساعة 12:00 زوالا.
2. كما نرجو شاكرين إرسال نسخة من المستندات المطلوبة إلى العناوين الإلكترونية التالية: