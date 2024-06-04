نظم المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديقمراطية أمس الاثنين بنواكشوط، مهرجانا سياسيا لدعم المرشح للرئاسيات الموريتانية النائب العيد محمدن امبارك.

ونظمت الفعالية السياسية، تحت عنوان: «مهرجان الصمود والوفاء».

وقال عضو المكتب التنفيذي للحزب سليمان محمد فال «إنّ المهرجان يهدف إلى التأكيد على مكانة التكتل وتمسكه بخط المعارضة» مضيفا أن «الحزب غير مرتبط بالأشخاص وإنما هو حزب مؤسسات».

ويأتي هذا المهرجان وسط انقسامات يشهدها حزب التكتل، بعد إعلان رئيسه أحمد ولد داداه دعم ترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بينما قرر المكتب التنفيذي دعم ترشح العيد محمدن.