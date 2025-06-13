أفادت شبكة الاتصالات الإدارية التابعة لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، اليوم الجمعة، بأن مقاييس المطر سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، هطل كميات هامة من الأمطار في عدة ولايات، وذلك على النحو التالي:

* الحوض الشرقي

فصاله 15 ملم

جكني 07 ملم

أعوينات أزبل 03 ملم

أمبري الدلاح 30 ملم

عدل بكرو 17 ملم

أمرج 05 ملم

بوصطيله 07 ملم

* الحوض الغربي

مسيل كرفاف 51 ملم

البونيه 35 ملم

بغداد 32 ملم

أولاد تكدي 30 ملم

الصط 30 ملم

أطويل 20 ملم

كتول 20 ملم

أحريجت أهل الشيخ أحمد 15 ملم

البيظ 14 ملم

لبيديع 10 ملم

الطينطان 2,5 ملم

* لعصابه

السنهوري 46 ملم

بولحراث 45 ملم

تنبل 40 ملم

القبره 15 ملم

باركيول 14 ملم

لبحير 13 ملم

كريكل 08 ملم

أتلاميد بيل 55 ملم

طفرا أكريديد 36 ملم

لعوينه البيظ 25 ملم

هامد 22 ملم

أدي الطلابه 20 ملم

كارلا بيري 20 ملم

تناها 16 ملم

أهل مودي مالل 15 ملم

ورينكل أهل المعلوم 12 ملم

أولاد الأمين 10 ملم

لغاثه كاليرو 10 ملم

اهل سيد أحمد 03 ملم

كنكوصه 02 ملم

كرو 41 ملم

أنتاكات 36 ملم

الغايره 35 ملم

بلهراتك 15 ملم

أقليك أهل أيده 15 ملم

الطايف 15 ملم

صافا أندجاي 09 ملم

التيسان 07 ملم

كيفه 01 ملم

* كوركول

مكطع لعريش 80 ملم

جاطل 55 ملم

أهل الشيخ ول مني 40 ملم

بوكدره 32 ملم

أتويزكره 30 ملم

مونكل 22 ملم

أزكيلم 20 ملم

بوذروه (1) 10 ملم

لكيره 10 ملم

أجريكايه 15 ملم

لكصيبه 15 ملم

الطلحايه 14 ملم

ودجه بوصيابه 11 ملم

ول الرامي 10 ملم

كرجومه 05 ملم

توكومادي 39 ملم

دمناكو 39 ملم

دجيول 39 ملم

توفوندي سيفي 03 ملم

نيرول 12 ملم

كمبو 10 ملم

بيلكه 10 ملم

صانيى 08 ملم

مقامه 03 ملم

ضو 02 ملم

راص أوش كش 45 ملم

لمطاوله 30 ملم

أوش كش 25 ملم

لوريمه 20 ملم

تنترامه 17 ملم

أمبود القديم 15 ملم

الفدره 15 ملم

أمبود 14 ملم

دجادجبني كانديكا 08 ملم

دجيبابه 08 ملم

النعيم 06 ملم

كوب أهل جعفر 05 ملم

ألمان 05 ملم

* لبراكنه

برمص 40 ملم

لعليب 30 ملم

كرباله 15 ملم

بورات التجمع 12 ملم

بلخطاير 10 ملم

دجونابه 25 ملم

العزلات 15 ملم

بوحديده 14 ملم

ألاك 01 ملم

ليوه 07 ملم

بوشامه 03 ملم

أمبان 02 ملم

بلاوه 40 ملم

تنزاه 30 ملم

دجودجووالو 15 ملم

بابابيى 10 ملم

هيلي كلير 10 ملم

* تكانت

أدي لاله 36 ملم

عين الخشبه 28 ملم

المكسم بوبكر بن عامر 04 ملم

* كيدي ماغه

ويد أمور 38 ملم

الشلخه الدخنه 35 ملم

بنعمان 31 ملم

ول ينج 30 ملم

أبير إفرا 30 ملم

النبيه 30 ملم

لبحير 25 ملم

أبير أهل عمار 21 ملم

متعيلك المدن 20 ملم

كورل دجالا 20 ملم

أكوانيت 20 ملم

حاسي البكر الواد 20 ملم

لعبلي 20 ملم

لكليبيه 20 ملم

أحسي لحمر 15 ملم

ول جدو خي 15 ملم

ول جدو أهل أمبارك 14 ملم

ول جدو كالو 14 ملم

أندوملي أناكي 14 ملم

أندوملي أهل موسى 13 ملم

مسيل لحبش 10 ملم

سابوره 10 ملم

أذن لفرس 8,5 ملم

دافور 06 ملم

العدله 05 ملم

لحرج المركز 03 ملم

حاسي النخله 45 ملم

غابو 44 ملم

المسلم (2) 35 ملم

بعته 25 ملم

بوكي دجام 25 ملم

الكتان 20 ملم

بغداد أهل أعليات 20 ملم

أمباله المركز 20 ملم

دجيكنتورو 18 ملم

واد النعاج 17 ملم

دجيكوني 17 ملم

الشلخه 15 ملم

كمبا أضو 15 ملم

أرقاو 15 ملم

واعرت أهل لفظيل 15 ملم

أماكه أهل المختار 15 ملم

مدن بوبو 12 ملم

الملكه 11 ملم

سلوقو 10 ملم

لمبغدد 10 ملم

الشيه (1) 10 ملم

الشيه (2) 10 ملم

كديول 10 ملم

مدن لغلال 10 ملم

الصوفي 10 ملم

بوتنده 09 ملم

باي دجام 09 ملم

تابلنكه 09 ملم

كنكو 09 ملم

واعرت أهل أعبيدلل 09 ملم

كليله 08 ملم

بولحي 08 ملم

كوري 07 ملم

أزنيكي العربي 07 ملم

أهل سوكابه 07 ملم

أنبيديع أماكه 07 ملم

الجديده 06 ملم

بوروده 06 ملم

أهل عيسى بابه 05 ملم

ول الرامي بديزكن 02 ملم

دجيكي العزبه 20 ملم

أطبال (1) 16 ملم

حاسي لبيظ 15 ملم

عـــر 15 ملم

دجيكي أعمر نوح 15 ملم

أهل الحسن 12 ملم

ومبو 08 ملم

أنخيله (1) 06 ملم

أهل أبريك 05 ملم

دجاكيلي 05 ملم

دجاليبه 03 ملم

تاشوط 43 ملم

حاسي شكار 25 ملم

أزريكات 25 ملم

أهل سالم 19 ملم

ول بني أدباي 14 ملم

كلينكمو 11 ملم

حمد لله 10 ملم

أهل يربه 10 ملم

دجالا 04 ملم

أمبيقيره تنبو 04 ملم

سيليبابي 02 ملم