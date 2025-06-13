أطلقت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، اليوم الجمعة من مدينة ألاك، بولاية لبراكنه البرنامج الخاص بالتحويلات النقدية لصالح أسر الأطفال ذوي الإعاقة في ولايات الحوضين ولعصابه وكوركول ولبراكنه وكيديماغا.

ويستهدف البرنامج 6.000 أسرة في 182 بلدية بمبلغ إجمالي يصل مليار ومائتين وتسعة وستون مليون أوقية، وستُدفع هذه المبالغ مباشرةً في التجمعات السكنية، لضمان القرب وسهولة الوصول.

وقالت وزيرة العمل الاجتماعي صفية بنت انتهاه، إن الاهتمام بالفئات الهشّة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، محور أساسي في محاور العمل الحكومي، من خلال برامج عملية، مبتكرة، وتدريجية، تستجيب لحاجات الناس الحقيقية وتلامس حياتهم اليومية.