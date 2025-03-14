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موري آلو

Mauritel

موريتانيا.. اجتماع يبحث تفعيل استراتيجية رقمنة القطاع الصحي

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
بحثت وزارة التحول الرقمي ووزارة الصحة تفعيل استراتيجية رقمنة القطاع الصحي 2024-2030 والمخطط المصاحب لها، وذلك خلال اجتماع ترأسه وزيرا القطاعين بحضور عدد من المسؤولين في الوزارتين.
وخلال الاجتماع، تم إصدار توجيهات بتشكيل هيئة تحكيمية تعنى بتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في مجال الرقمنة، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز كفاءتها من خلال التحول الرقمي.
وحسب ما أعلنت وزارة الصحة فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار  جهود الحكومة لتوفير آليات رقمية مبتكرة تسهم في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
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