بحثت وزارة التحول الرقمي ووزارة الصحة تفعيل استراتيجية رقمنة القطاع الصحي 2024-2030 والمخطط المصاحب لها، وذلك خلال اجتماع ترأسه وزيرا القطاعين بحضور عدد من المسؤولين في الوزارتين.

وخلال الاجتماع، تم إصدار توجيهات بتشكيل هيئة تحكيمية تعنى بتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في مجال الرقمنة، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز كفاءتها من خلال التحول الرقمي.