دشنت جمعية المعالي للتنمية والعون الإنساني؛ اليوم في حي الترحيل بولاية نواكشوط الشمالية، مسجد ومحظرة الفردوس الأعلى.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، سيدي يحي ولد شيخنا ولد لمرابط، إن تدشين مثل هذه المنشآت يمثل الظروف الملائمة لأداء العبادة ونشر القيم والأخلاق الإسلامية وتحصين المجتمع من التطرف الفكري.

وأضاف الوزير في حفل التدشين أن هذه المنشأة تدخل في صميم عمل الحكومة مشيدا بجهود الجمعية على ما تقوم به من عمل خيري في البلاد، وفق تعبيره.

وقال إمام المسجد والمحظرة سيدي محمد الشيخ أحمد باباه، إن المشروع أُسس على مرحلتين؛ الأولى بني فيها المسجد وملحقاته وفتح قسمين لتحفيظ القرآن الكريم، أحدهما خاص بالبنات وآخر للأولاد، والمرحلة الثانية شُيد فيها محظرة علمية تدرس كتب الفقه والسيرة واللغة.

وأضاف أن المشروع وفر فرص عمل مستمرة لعدة أشخاص، كما أنه يمثل مؤسسة خادمة للمجتمع.

وأوضح أن اختيار حي الترحيل لهذه المنشأة كان مقررا بناء على الحاجة الماسة لسكان هذه المنطقة لمثل هذه المشاريع العلمية، وفق تعبيره.