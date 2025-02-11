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موري آلو

Mauritel

موريتانيا.. وحدة من الحرس الوطني تتلقى تدريبات في أمن الحدود

مريم المنيربواسطة

اكملت وحدة متخصصة من الحرس الوطني الموريتاني، “تدريبا مكثفا” لمدة شهر في “مكافحة الإرهاب وأمن الحدود”.

وأوضحت السفارة الأمريكية في موريتانيا، حسب بيان نشرته اليوم الثلاثاء، عقب حفل تخرج الوحدة، إن “الخريجين اللذين أكملوا تدريباتهم أصبحوا جاهزين بشكل أفضل لحماية وطنهم”.

وأضاف البيان أن “هذا التدريب يؤكد الشراكة القائمة بين الولايات المتحدة وموريتانيا”، مشيرا إلى أنه “ويعزز التنمية المهنية والاستقرار الإقليمي من أجل أمن البلدين”.

وجاء في البيان أن القائم بالأعمال جون تي آيس وقائد أركان الحرس الوطني المساعد العقيد أحمد تاشفين ترأسا حفل التخرج.

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