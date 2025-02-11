Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الثلاثاء, 11 فبراير
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

غزواني يهنأ أحمد الشرع بتوليه رئاسة سوريا انتقالياً

محمد فال فتىبواسطة

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلثاء، الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة توليه مهام رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية.

وجاء في برقية التهنئة التي وجهها غزواني، باسم الشعب والحكومة الموريتانية، تأكيد على تطلع لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

كما أعرب غزواني عن ثقته في قدرة القيادة السورية على تجاوز التحديات الراهنة.

وكانت الإدارة السورية الجديدة أعلنت الأربعاء الماضي تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بعد أقل من شهرين على قيادته هجومًا لفصائل معارضة أطاح بالرئيس بشار الأسد.

وتلقى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع تهاني عربية رسمية، منذ تعيينه رئيساً لسوريا، وتأتي تهنئة موريتانيا بعد أسبوع على تعيينه.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة