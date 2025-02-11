هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلثاء، الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة توليه مهام رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية.

وجاء في برقية التهنئة التي وجهها غزواني، باسم الشعب والحكومة الموريتانية، تأكيد على تطلع لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

كما أعرب غزواني عن ثقته في قدرة القيادة السورية على تجاوز التحديات الراهنة.

وكانت الإدارة السورية الجديدة أعلنت الأربعاء الماضي تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بعد أقل من شهرين على قيادته هجومًا لفصائل معارضة أطاح بالرئيس بشار الأسد.

وتلقى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع تهاني عربية رسمية، منذ تعيينه رئيساً لسوريا، وتأتي تهنئة موريتانيا بعد أسبوع على تعيينه.