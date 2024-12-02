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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الشرطة تلقي القبض على مشتبه بهم في الاعتداء على فتاة بنواكشوط

صحراء ميديابواسطة
Fête de l'Indépendance Mauritanienne

أعلنت الشرطة الموريتانية أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم بالاعتداء على فتاة في منطقة دار النعيم، شمال العاصمة نواكشوط.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن الحادثة وقعت فجر الخميس الماضي، وفور تلقيها البلاغ تحركت وحدات الشرطة القضائية وفرق البحث التابعة لولاية نواكشوط الشمالية، ليتم توقيف المشتبه بهم خلال أقل من 12 ساعة.

وأضاف البيان أن التحقيقات مع المتهمين الثلاثة جرت لدى مفوضية القصر المختصة، حيث اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم. وتم ضبط بعض الأدلة بحوزتهم، من بينها هاتف الضحية.

وأكدت الشرطة أن المتهمين ما زالوا قيد الحراسة النظرية لدى مفوضية القصر الشمالية، مشيرة إلى أن استكمال التحقيقات سيعقبه إحالتهم إلى النيابة العامة مطلع الأسبوع المقبل.

وجددت الشرطة الوطنية التزامها بحفظ أمن المواطنين والمقيمين، داعية الجميع إلى توخي الحذر في تداول الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية.

وأثارت حادثة الاعتداء على الفتاة في دار النعيم، موجة غضب في الشارع الموريتاني، وسط دعوات بالتظاهر للمطالبة بتوفير الامن وسن قوانين رادعة لمرتكبي مثل هذه الاعتداءات.

Mauritel

موري نت
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