أعلنت الشرطة الموريتانية أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم بالاعتداء على فتاة في منطقة دار النعيم، شمال العاصمة نواكشوط.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن الحادثة وقعت فجر الخميس الماضي، وفور تلقيها البلاغ تحركت وحدات الشرطة القضائية وفرق البحث التابعة لولاية نواكشوط الشمالية، ليتم توقيف المشتبه بهم خلال أقل من 12 ساعة.

وأضاف البيان أن التحقيقات مع المتهمين الثلاثة جرت لدى مفوضية القصر المختصة، حيث اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم. وتم ضبط بعض الأدلة بحوزتهم، من بينها هاتف الضحية.

وأكدت الشرطة أن المتهمين ما زالوا قيد الحراسة النظرية لدى مفوضية القصر الشمالية، مشيرة إلى أن استكمال التحقيقات سيعقبه إحالتهم إلى النيابة العامة مطلع الأسبوع المقبل.

وجددت الشرطة الوطنية التزامها بحفظ أمن المواطنين والمقيمين، داعية الجميع إلى توخي الحذر في تداول الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية.

وأثارت حادثة الاعتداء على الفتاة في دار النعيم، موجة غضب في الشارع الموريتاني، وسط دعوات بالتظاهر للمطالبة بتوفير الامن وسن قوانين رادعة لمرتكبي مثل هذه الاعتداءات.