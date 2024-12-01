Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأحد, 1 ديسمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

غينيا.. قتلى وجرحى إثر تدافع في مباراة كرة قدم

محمد فال فتىبواسطة
Fête de l'Indépendance Mauritanienne

أدى تدافع في ملعب مدينة نزيريكوري جنوب شرق غينيا، اليوم الأحد، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحادث وقع خلال مباراة نهائية لكرة القدم مساء اليوم، يتنافس فيها الفريق المحلي مع فريق لابي.

ووصف موقع «آفريكا غيني» الحادث بالدرامي، مشيراً الى أن عدداً من الشباب توفوا خلال التدافع الذي وقع بعد احتجاج لاعبي الفريق الضيف على الحكم بعد تسجيل هدف في شباكهم، ما أثار غضب الجماهير التي بدأت برمي الحجارة ضد اللاعبين.

الوزير الأول في الحكومة الانتقالية باه أوري، نشر تغريدة على موقع أكس، قال فيها إن ضحايا سقطوا خلال التدافع، مشيراً الى أن السلطات تعمل على إعادة الهدوء وتتابع الوضع الصحي في المدينة، التي اظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تكدس عشرات الأشخاص في أبرز مستشفياتها.

وتعهد الوزير الأول بإصدار الحكومة لبيان، حال ورود معلومات كافية، حول ما وصفه بالحادث المؤسف.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة