أدى تدافع في ملعب مدينة نزيريكوري جنوب شرق غينيا، اليوم الأحد، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحادث وقع خلال مباراة نهائية لكرة القدم مساء اليوم، يتنافس فيها الفريق المحلي مع فريق لابي.

ووصف موقع «آفريكا غيني» الحادث بالدرامي، مشيراً الى أن عدداً من الشباب توفوا خلال التدافع الذي وقع بعد احتجاج لاعبي الفريق الضيف على الحكم بعد تسجيل هدف في شباكهم، ما أثار غضب الجماهير التي بدأت برمي الحجارة ضد اللاعبين.

الوزير الأول في الحكومة الانتقالية باه أوري، نشر تغريدة على موقع أكس، قال فيها إن ضحايا سقطوا خلال التدافع، مشيراً الى أن السلطات تعمل على إعادة الهدوء وتتابع الوضع الصحي في المدينة، التي اظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تكدس عشرات الأشخاص في أبرز مستشفياتها.

وتعهد الوزير الأول بإصدار الحكومة لبيان، حال ورود معلومات كافية، حول ما وصفه بالحادث المؤسف.