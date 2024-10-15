يستضيف المنتخب الموريتاني لكرة القدم “المرابطون”، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره المصري في الجولة الرابعة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

ويأمل المنتخب الموريتاني في تعزيز رصيده من النقاط في سباق التأهل، خاصة في ظل تساويه في النقاط مع منخبي كاب فيردي وبوتسوانا، ما يعني أن تحقيق أي نتيجة إيجابية في هذا اللقاء، سيكون بمثابة دفعة قوية في مشوار التأهل.

وكان منتخب مصر فاز الأسبوع الماضي على ضيفه الموريتاني 2-0 باستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ، ليواصل تصدره للمجموعة برصيد 9 نقاط، فيما تتساوى بقية المنتخبات برصيد 3 نقاط مع فارق الأهداف.

وأعلنت الاتحادية الموريتاني لكرة القدم، عن قائمة المواد والأشياء المحظور إدخالها إلى الملعب، خلال مباراة المرابطون ومصر المقبلة، كما كشفت الاتحادية، عن مواعيد فتح وغلق بوابات الملعب أمام الجماهير.

ونشرت الاتحادية الموريتانية بيانا رسميا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أكد فيه أن بوابات الملعب سيتم فتحها من الساعة الواحدة ظهرا أمام الجماهير.

وأوضح أنه لن يتم السماح للجماهير بدخول زجاجات المياة ذات غطاء، حيث سيتم السماح بدخول الزجاجات دون غطاء.

ورصد الاتحاد الموريتاني قائمة تضمن 10 أشياء محظور دخولها الملعب، من بينها الحيوانات والأسلحة النارية والمفرقعات.