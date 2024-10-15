تضررت عدة قرى ولاية كيدي ماغه جنوبي موريتانيا، بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر السنغال، ما دفع السكان لمغادرة منازلهم التي غمرت المياه بعضها.

وقال والي كيدي ماغه أحمد ولد محمد محمود ولد الديه، إنه وقف على أماكن الإيواء المؤقتة التي أقيمت للسكان المتضررين بعد تعرض منازلهم لغمر مياه النهر.

وأضاف في تصريحات له عقب زيارته لمقاطعة غابو وبعض القرى التابعة لها، المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النهر، أن تعليمات عليا صدرت بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين وتسوية أوضاعهم وتوفير أماكن إيواء لائقة لهم.

وأكد أن اللجنة الجهوية للطوارئ، باشرت التدخل لإغاثة المتضررين في مركز كوري الإداري، وبعض القرى التابعة لمقاطعة غابو مثل داكيلي وسلو.