توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، تسجيل فائض في المجاميع المطرية هذه السنة (2024) على أجزاء واسعة من المنطقة الزراعية الرعوية في موريتانيا، مع بدء موسم أمطار مبكر.

وأوضحت الهيئة، في تقرير لها، أن الظروف الحرارية قد تكون ملائمة لخريف هذه السنة 2024 (ظاهرة لانينيا) مما قد يؤدي إلى موسم أمطار عموما ما بين فائض ومتوسط، على جزء كبير من المنطقة الزراعية الرعوية للبلاد.

وبينت أن الأمطار الموسمية في موريتانيا تتأثر إلى حد كبير بالظروف الحرارية لمختلف أسطح المحيطات (المحيط الهادئ، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط).