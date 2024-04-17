قالت إدارة حماية المستهلك وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، إنها عالجت خلال شهر مارس المنصرم العديد من المخالفات داخل الاسواق.

وأضافت خلال تقريرها الشهري، أنها أتلفت 176 طنا من الألبان الفاسدة في نواكشوط من بينها 173 طنا من البان “بروميس Promess” غير صالحة للإستهلاك في أنواكشوط الشمالية، و 3 أطنان من لبن “الوردة Rose ” غير صالحة للإستهلاك في نواكشوط الجنوبية.

وأشارت إلى أنها أغلقت محلات كبيرة في تفرغ زينة، بسبب عدم علانية الأسعار والمضاربات، وقد تم فتحها بعد تطبيق القانون على أصحابها.

وشملت حصيلة حملة إدارة حماية المستهلك، مصادرة كميات من مختلف المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة كالعصائر والبسكويت ومعاقبة أصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك.

وأجرت فرق حماية المستهلك وقمع الغش والمندوبيات الجهوية خلال شهر مارس 590 جولة داخل الأسواق أسفرت عن 3500 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية والمطاعم تم خلالها رصد 1127 من المخالفات موزعة كما يلي :

432 مخالفة متعلقة بعدم علانية الأسعار ، و298 مخالفة بسبب عدم وجود فواتير، و217 مخالفة بسبب عمليات احتكار ومضاربات في الأسعار، و180 مخالفة بسبب مواد منتهية الصلاحية.